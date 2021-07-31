 

Тбилиси увидел признаки финансирования грузинской оппозиции из Киева

31.07.2021, 12:54, Новости дня
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил о подозрениях в финансировании грузинской оппозиции из Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В прямом эфире телекомпании «Палитра» он заявил, что «выявляются отчетливые признаки финансирования из Киева партии «Для Грузии» бывшего премьер-министра Георгия Гахария», которого Ираклий Кобахидзе назвал «предателем».

Председатель правящей партии пообещал раскрыть в ближайшее время имеющуюся информацию на этот счет более детально.

Ранее Грузия утверждала, что из Киева оппозицию финансирует экс-президент Михаил Саакашвили, осужденный на родине заочно на три и шесть лет лишения свободы, а ныне имеющий гражданство Украины и занимающий в этой стране пост главы исполнительного комитета реформ.

Комментируя намерение Саакашвили вернуться в Грузию перед местными выборами, которые состоятся 2 октября, глава правящей «Грузинской мечты» заявил, что у бывшего президента «не хватит смелости сделать это».

«Саакашвили – трусливый человек», – сказал Кобахидзе.



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