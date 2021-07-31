 

США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты

31.07.2021, 12:54, Новости дня
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Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ.

Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости».

Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.

Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут.

Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты.

В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки РФ в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.

Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что РФ якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».



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