Утверждено постановление о выплатах на школьников со 2 августа

Единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей начнутся с понедельника, 2 августа, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило постановление о начале президентской выплаты на школьников с 2 августа», – говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 млн родителей, которые имеют право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. «Пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о праве на выплату, могут заполнить заявление на портале госуслуг самостоятельно», – подчеркнули в кабмине.

Ранее начало выплат по 10 тыс. рублей на школьника планировалось на 16 августа. Однако президент Владимир Путин на совещании с главой Минтруда заявил, что выплаты по 10 тыс. рублей на школьников начнутся раньше – со 2 августа вместо 16 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к перечислению денег. 30 июля внесение соответствующих изменений рассматривалось на заседании правительства.

Путин объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту этого года. В июле президент подписал указ, согласно которому все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.