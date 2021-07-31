Боевику “ДНР” заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных, которых захватили в плен возле Иловайска

По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации “ДНР”, выполнял задания ее главарей.

Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, собщили прокуроры.

Украинские военные были захвачены в плен подразделениями вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24–25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области.

“Он применял пытки в отношении украинских воинов, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания”, – заключили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

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