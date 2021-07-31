 

Боевику “ДНР” заочно сообщили о подозрении за пытки украинских военных, которых захватили в плен возле Иловайска

31.07.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным следствия, гражданин Украины, будучи участником террористической организации “ДНР”, выполнял задания ее главарей.

Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, собщили прокуроры. 

Украинские военные были захвачены в плен подразделениями вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24–25 августа 2015 года в районе Иловайска Донецкой области.

“Он применял пытки в отношении украинских воинов, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания”, – заключили в Офисе генпрокурора.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / “Вы, подонки, меня не остановите”. Лерос отреагировал на исключение из фракции “Слуги народа”

05.02 / На территории Австралии построят самую мощную в мире солнечную электростанцию

12.07 / Папа Франциск впервые появился на публике после операции

01.02 / Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото

23.08 / В МВД Белоруссии оценили обстановку на воскресных акциях оппозиции в Минске

21.03 / Бутусов: Офис Ермака опозорить несложно. Никто не выйдет в его поддержку по доброй воле

18.11 / Глава МВФ в разговоре с Зеленским заявила о прогрессе в сотрудничестве с Украиной

19.01 / США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна»

02.02 / В Киевской области насмерть отравились газом три человека, в том числе ребенок – ГСЧС

23.06 / Идею оставить основателя Amazon в космосе поддержали почти 100 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика