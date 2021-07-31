“Идеальная женщина”. Шиффер поделилась архивными фото топлес

Супермодель опубликовала несколько фотографий из своей юности. На них она запечатлена топлес и в джинсах.

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Публикация от Claudia Schiffer (@claudiaschiffer)

“Божественная”, – прокомментировал фитнес-инструктор Клаудиа Молина.

“Одна из самых красивых женщин в мире!” – добавила true_brits_voice.

“Идеальная женщина”, – отметила maringenua.

Контекст:

Шиффер родилась в 1970 году в Райнберге. Наиболее тесно она сотрудничала с модным домом Chanel, была музой модельера Карла Лагерфельда. Шиффер появлялась на обложках журналов Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Playboy, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Time, Vanity Fair, Vogue. Она является послом доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании.

В 2002 году после 16 месяцев знакомства Клаудиа вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссера Мэттью Вона. У супругов трое детей: сын Каспар (2003) и дочери Клементина (2004) и Козима (2010).

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