Лукашенко назвал Тихановкую дурой и мерзавкой. Видео

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Видео его выступления обнародовал Telegram-канал NEXTA

“Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме [где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции], помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась”, – начал Лукашенко.

По его словам, Тихановская 10 августа 2020 года “прибежала”.

“Я говорю: “Хорошо, мы сделали все, что ты просила. Ну, едь к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю. Не успела выехать, звонит. Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: возьми у государственной компании, попроси сколько хочешь, $15 тыс. Вот что было. И она сегодня говорит, что ей угрожали, что детей отнимали и прочее. Мерзавка”, – добавил он.

Назвать компанию, у которой Тихановская якобы могла попросить денег, Лукашенко отказался.

ВИДЕОВидео: POLITICAL VIDEOS / YouTube

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

10 августа 2020 года в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в ЦИК на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что Тихановская находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК.

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причины, по которым покинула Беларусь, но отметила, что “дети – это самое важное, что есть в этой жизни”.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что видеообращение с Тихановской записывали на ее диване, но самой главы Центризбиркома там не было. Ермошина также рассказала, что именно она представила оппозиционерке двух высокопоставленных правоохранителей, с которыми Тихановская осталась вместе с адвокатом.

Тихановская до сих пор находится за пределами Беларуси. Она говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Муж Тихановской, блогер Сергей Тихановский, сам собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он предложил кандидатуру своей жены Светланы – и ее зарегистрировали. Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”, он находится в СИЗО.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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