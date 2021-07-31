Спортивный арбитражный суд оправдал украинских футболистов и тренеров, дисквалифицированных в Армении за договорные матчи

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес оправдательный вердикт в отношении тренеров Сергея Литовченко и Анатолия Писковца. Решение также коснулось футболистов Евгения Захарченко, Игоря Быковского, Ярослава Ясницкого, Дмитрия Копытова, Артема Пилипенко, Ильи Ходули, Сергея Дьячука, Антона Антошина и Тимофея Шеремета.

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Контекст:

В июле прошлого года комитет по дисциплинарным вопросам и этике федерации футбола Армении решил дисквалифицировать на различные сроки футбольные клубы “Арагац”, “Торпедо”, “Масис”, “Локомотив Ереван”, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).

Из-за этого досрочно завершился футбольный сезон. В частности, дисквалифицировали 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию. В числе был нынешний главный тренер “Олимпика” Сергей Литовченко, отметил sport.ua.

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