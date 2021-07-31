 

Спортивный арбитражный суд оправдал украинских футболистов и тренеров, дисквалифицированных в Армении за договорные матчи

31.07.2021, 12:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес оправдательный вердикт в отношении тренеров Сергея Литовченко и Анатолия Писковца. Решение также коснулось футболистов Евгения Захарченко, Игоря Быковского, Ярослава Ясницкого, Дмитрия Копытова, Артема Пилипенко, Ильи Ходули, Сергея Дьячука, Антона Антошина и Тимофея Шеремета.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4244155005652002&id=100001726328984

Контекст:

В июле прошлого года комитет по дисциплинарным вопросам и этике федерации футбола Армении решил дисквалифицировать на различные сроки футбольные клубы “Арагац”, “Торпедо”, “Масис”, “Локомотив Ереван”, а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).

Из-за этого досрочно завершился футбольный сезон. В частности, дисквалифицировали 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию. В числе был нынешний главный тренер “Олимпика” Сергей Литовченко, отметил sport.ua.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Пушков указал на «плохие новости» для Украины

07.03 / Мишустин прибыл в Кемерово

29.06 / Взрыв прогремел в доме на северо-востоке Москвы

10.09 / Колесникова заявила о готовности дать показания о попытке выдворения из Белоруссии

29.11 / Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора

21.07 / Новак заявил о снижении добычи нефти и газа в России

11.10 / Северная Корея на военном параде показала новую баллистическую ракету

27.03 / Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте выросло до 165

28.10 / Поджог ГАИ в Белоруссии квалифицирован как теракт

09.10 / В Южной Корее загорелся 33-этажный жилой дом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика