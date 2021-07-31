 

Палеопатологи диагностировали у раннесредневекового мужчины мочекаменную болезнь

31.07.2021, 12:18, Разное
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Палеонтологи, представляющие Барселонский автономный университет, нашли во время раскопок в Каталонии в древней церкви останки человека, старше 30 лет. Ученые диагностировали у раннесредневекового мужчины мочекаменную болезнь.
По словам исследователя Нурии Оллер, он жил в период с 961 по 1043 года. Ученые обнаружили у мужчины в области таза камень весом около 7 грамм. Строение, размер и форма находки диаметром 25 миллиметров говорят о том, что у умершего было заболевание. Среди скелетированных останков были найдены кальцификации, что очень редко встречается. Обычно кальциноз в археологии ассоциируется с мумифицированными останками.

Мужчина был захоронен в лежа на спине, но его могила подверглась вмешательству людей. Ученые зафиксировали, что не было костей ног, расположенных ниже коленей. В ходе палеопатологического исследования было выявлено, что усопший страдал от кальцинированного камня и энтезопатии. Ученые думают, что у него была мочекаменная болезнь. В конце XIX века это заболевание в европейских государствах встречалось достаточно часто, так как дети и молодые люди получали недостаточное количество животного белка.

Источник: nplus1.ru



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