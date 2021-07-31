 

GT – на фоне западных санкций торговля с Россией всё активнее переходит на юани

31.07.2021, 12:17, Новости дня
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В условиях продолжающихся санкций со стороны Запада РФ и Китай увеличивают объёмы двусторонней торговли и в этом году могут выйти на рекордный уровень товарооборота. Кроме того, ограничительные меры США наряду с угрозами отключить их от мировой платёжной системы SWIFT стимулируют всё больше отказываться от доллара и переходить на юань при взаимных расчётах, пишет Global Times


Pixabay

Использование юаня в торговле между Китаем и Россией становится всё более активным на фоне продолжающихся финансовых санкций со стороны США, пишет Global Times. Россия, со своей стороны, также пытается активно избавиться от применения долларовых расчётов. В результате доля китайского юаня в общем объёме двусторонней российско-китайской торговли выросла с 3,1% в 2014 году до 17,5% в 2020 году, заявил журналистам посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам китайского дипломата, на данный момент на юань приходится 30,4% активов Фонда национального благосостояния РФ и 12,8% российских резервных активов. «Эти изменения продемонстрировали неотъемлемое преимущество юаня и его потенциал использования на российском рынке, показывая, что Китай и РФ добились положительного прогресса в диверсификации двусторонних торговых расчётов», — подчеркнул посол.

Он также отметил, что расширение расчётов в местных валютах является одним из ключевых аспектов развития сотрудничества Китая и РФ в финансовой сфере, что также способствует созданию «более гибкой и устойчивой международной валютной системы», сообщает Global Times. 
 

В последние годы Россия, Китай и другие страны принимают различные меры по сокращению доли расчётов в долларах и расширению использования в торговых операциях своей собственной национальной валюты. Это связано с тем, что им пришлось столкнуться с серией суровых санкций со стороны Вашингтона, включая угрозы отключения от мировой платёжной системы SWIFT, напоминает автор.

Посол Китая также отметил, что объёмы двусторонней торговли, которую РФ и Китай договорились активно стимулировать, в этом году способны достичь рекодного уровня. По статистике, в первой половине 2021 года товарооброт между двумя странами достиг $63,08 млрд, что на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в статье. Кроме того, за прошедший период с 2018 по 2020 годы объёмы двусторонней торговли ежегодно превышали $100 млрд, констатирует Global Times. 



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