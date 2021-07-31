CNN – американского моряка обвиняют в поджоге корабля ВМС США стоимостью $1 млрд

Американского моряка обвиняют в поджоге десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard, пишет CNN. В результате пожара, произошедшего в прошлом году в порту Сан-Диего, судно стоимостью $1 миллиардов пришлось вывести из эксплуатации. В ВМС США заявили, что обвиняемый моряк являлся членом экипажа сгоревшего корабля.



Reuters

Американскому моряку предъявили обвинения в поджоге военного десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard. В прошлом году в результате пожара, произошедшего в порту Сан-Диего, корабль был выведен из эксплуатации, передаёт CNN со ссылкой на представителя ВМС США.

Обвинения основаны на доказательствах, полученных в ходе расследования уголовного дела, «которых достаточно, чтобы провести предварительное слушание в соответствии с надлежащей правовой процедурой в рамках системы военной юстиции», сообщил CNN капитан 1-го ранга ВМС США Шон Робертсон.

Робертсон не назвал имени обвиняемого в поджоге моряка, но отметил, что тот был членом экипажа USS Bonhomme Richard.

Вице-адмирал Стив Кёлер, командующий Третьим флотом ВМС США, назначил предварительное слушание, в ходе которого будут вынесены рекомендации в соответствии с Единым кодексом военной юстиции для дальнейшего разбирательства. Как отмечается в заявлении ВМС США, на предварительном слушании станет ясно, «есть ли достаточные основания полагать, что было совершено преступление, и вынести рекомендации относительно рассмотрения этого дела».

Пожар на борту военного корабля ВМС США стоимостью $1 млрд, пришвартованного в Сан-Диего для технического обслуживания, бушевал в течение четырёх дней. Моряки пытались бороться с огнём, но последовавший взрыв привёл к эвакуации экипажа, отмечает CNN.

USS Bonhomme Richard, разработанный для поддержки операций Корпуса морской пехоты США, был выведен из эксплуатации и списан после того, как оценка ущерба показала, что восстановление корабля обойдётся в миллиарды долларов.

Представители ВМС США заявили, что для восстановления корабля необходимо заменить 60% его элементов, его ремонт обойдётся в $2,5 — 3,2 миллиардов и займёт от пяти до семи лет.

«После всеобъемлющей экспертизы материального ущерба, в ходе которой были рассмотрены и оценены различные варианты действий, мы пришли к выводу, что восстановление является бессмысленным с финансовой точки зрения», — заявил в прошлом году министр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт.

Переоборудование военного десантного корабля USS Bonhomme Richard в судно другого типа, например в госпитальное, может обойтись в сумму, превышающую $1 млрд, — это дороже, чем строительство совершенно нового аналогичного корабля, пишет CNN.