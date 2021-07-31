CNBC – из-за всплеска заболеваемоста работодатели в США вновь задумались об удалёнке и вводят обязательные прививки для работников

Распространение штамма коронавируса «дельта» вынуждает работодателей в США пересматривать планы по возвращению сотрудников в офисы, пишет CNBC News. В некоторых компаниях вновь объявили об обязательном ношении масок, в других ввели гибкий график или предоставили возможность работать из дома. А Google и Facebook и вовсе обязали всех сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19.

Целый ряд американских компаний пересматривают решение о возвращении своих сотрудников в офисы на фоне роста числа случаев заражения штаммом «дельта». С подробностями Кристина Парциневелос, Кристина.

КРИСТИНА ПАРЦИНЕВЕЛОС, корреспондент CNBC News: Действительно, всё так. Штамм расстраивает планы относительного того, как и когда работники вернутся в офисы. В настоящее время ношение масок является обязательным требованием для сотрудников и покупателей в более чем половине магазинов Apple Store в США. От посетителей парков развлечений компании The Walt DisneyCompany с завтрашнего дня также потребуют надевать маски в помещении.

То же самое и на Уолл-стрит. Как пишет корреспондент CNBC Хью Сон, Citigroup снова вводит обязательное ношение масок во всех офисах финансового конгломерата. Главы компаний также пересматривают планы относительного того, как часто их сотрудники должны появляться в офисах.

ЛИЗА СУ, генеральный директор корпорации Advanced Micro Devices: Некоторые наши сотрудники, действительно, возвращаются в офис. Но это происходит в довольно гибком формате.

ТОДД МАККИННОН, генеральный директор Okta: Мы общались на эту тему с сотрудниками. 80 процентов из них выступили за гибкий график, 35 процентов высказались за возможность работать из дома на постоянной основе.

КРИСТИНА ПАРЦИНЕВЕЛОС: Следующий шаг — обязательная вакцинация сотрудников, о введении которой на этой неделе объявили Google и Facebook, Сара.

Дата выхода в эфир 29 июля 2021 года.