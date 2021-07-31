Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель

По словам Александра Рара, отношения Владимира Путина и Ангелы Меркель всегда отличались негативизмом и недоверием. В этом виновата не только канцлер Германии, но и президент России. Мол, Меркель воспринимает Путина как бывшего сотрудника КГБ, а он, в свою очередь, порой принимает неоднозначные шаги.

Политолог вспомнил выступление Владимира Владимировича в бундестаге. Тогда Меркель, будучи главой оппозиции, призывала не верить “бывшему

кагэбэшнику”, который высказался об окончании холодной войны. Рар также напомнил, как однажды Путин подпустил к канцлеру Германии свою собаку, зная, что та очень боится этих животных.

Лишь со временем Меркель осознала, что она не сможет избежать контакта с Путиным, заметил политолог. Он рассказал, что немецкий политик стала пытаться договариваться с президентом России, несмотря на свои личные интересы и мнения.

Рар также отметил, что Москва должна благодарить Меркель за то, что она сделала две важные вещи: она не дала Грузии и Украине стать членами НАТО, а также поспособствовала строительству газопровода “Северный поток – 2”. По мнению эксперта, это говорит о том, что канцлер Германии, имея личную неприязнь к Путину, не считает Россию врагом.