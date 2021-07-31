 

Графский Апраксин Двор в наши дни стал “Апрашкой”

31.07.2021, 12:12, Разное
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Апраксин Двор появился в Петербурге в XVIII веке, после того как императрица Екатерина I пожаловала два участка земли графу Федору Апраксину и купцу Ивану Щукину. Скоро оба участка начали обустраивать как рынки.

Только через столетие — в 1833 году — оба рынка объединили. Тогда были построены 24 торговые линии, где можно было купить различные товары: мебель, обувь, одежду, хозяйственные товары и т.д.

В середине XIX века Апраксин Двор решили перестроить по проекту архитектора Корсини. Однако в 1862 году произошел сильный пожар, во время которого огонь уничтожил почти все здания. Их отстроили заново всего за год.

К началу XX века Апраксин Двор превратился в крупнейший рынок Европы. Здесь процветала оптовая торговля. На площадях и в лавках можно было приобрести любой товар — от еды и животных до оружия и книг.

После революции Апраксин Двор захватила стихийная торговля: на знаменитом рынке появилось много мелких лавок и ларьков. Во время Великой Отечественной войны исторические здания пострадали, но были восстановлены после ее окончания.

Считается, что во второй половине XX века исторический рынок начал деградировать и превратился в “Апрашку”.

На дворе уже ХХI век, а власти Петербурга до сих пор не могут реконструировать Апраксин Двор и приспособить его под современные нужды. В настоящее время арендаторы пытаются вывести чиновников Смольного на диалог, но безрезультатно.

На днях должна была состояться встреча, на которой представители бизнеса рассчитывали обсудить с властями судьбу исторического рынка. Однако представители комитетов Смольного мероприятие проигнорировали. Позже комитет имущественных отношений (КИО) решил провести закрытую встречу, но арендаторов на нее не пригласили.



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