Правительство будет субсидировать гражданам покупку телевизоров

На встрече Президента РФ с журналистами федеральных каналов было озвучено предложение оказывать финансовую помощь гражданам в покупке телевизора.

Согласно данным Росстата, в настоящее время наблюдается тенденция к падению спроса на телевизоры. По мнению экспертов, это связано с ростом цен и снижением реальных доходов граждан.

В правительстве откликнулись на просьбу Владимира Путина и предложили введение кэшбэка от 20 до 50 процентов за покупку телевизора диагональю до 43 дюймов и стоимостью не выше 40 тысяч рублей.

Кешбэк будет доступен всем гражданам РФ при условии оплаты телевизора банковской картой платежной системы «Мир». Работникам бюджетной сферы и пенсионерам положен повышенный кешбэк 50%, для граждан других категорий кэшбек составит 20%.

«Известно, что телевидение в России самый достоверный и важный источник информации для граждан. Люди могут читать новости в Интернете, но они с высокой долей вероятности окажутся фейком. Новости на федеральных каналах проходят строгую модерацию и проверку на соответствие действительности и точно не будут вводить зрителя в заблуждение» — добавила Екатерина Андреева на встрече президента и журналистов.

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