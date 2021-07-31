Мнение: Жизнь помотала

Сын Муаммара Каддафи, Сейф-аль-Ислам. Первое фото снято в 2006-м году, второе в 2021-м.

И еще фрагмент из статьи в NYT:

Несмотря на призрачный статус Сеифа , его президентские устремления воспринимаются очень серьезно. Во время переговоров, в ходе которых было сформировано нынешнее правительство Ливии, сторонникам Сеифа было разрешено участвовать, и до сих пор они ловко маневрировали, чтобы отменить избирательные правила, которые не позволяли ему баллотироваться. Ограниченные данные опросов в Ливии показывают, что большое количество ливийцев – до 57 процентов в одном регионе – выражают ему «доверие». Более традиционное признание политической жизнеспособности Сеифа прозвучало два года назад, когда, как сообщается, соперник заплатил 30 миллионов долларов за его убийство. (Это было не первое покушение на его жизнь.)

В основе привлекательности Сеифа лежит ностальгия по диктатуре его отца, чувство, которое становится все более распространенным в Ливии и во всем регионе. Даже в соседнем Тунисе, где восстания «арабской весны» начались в конце 2010 года и имели единственный успех, самая популярная политическая партия сейчас является реакционной группировкой, лидер которой регулярно критикует тунисскую «жасминовую революцию» как катастрофу. Я был в Ливии всего несколько дней, когда зашел на остановку для отдыха на шоссе и обнаружил, что смотрю речь полковника Муаммара эль-Каддафи из 80-х годов, которую транслировал каирский телеканал Зеленого движения. Однажды ночью на ифтар Рамадана, на ужине в Триполи я спросил четырех ливийцев в возрасте от 20 до 40 лет, кого они выберут президентом. Трое назвали Сейфа аль-Ислама. Один ливийский юрист сказал мне, что ее собственные неформальные попытки оценить общественное мнение предполагают, что восемь или девять из каждых 10 ливийцев проголосуют за Сейфа.

Победа Сеифа, безусловно, станет символическим триумфом для арабских автократов, разделяющих его ненависть к арабской весне. Это также будет приветствоваться в Кремле, который поддерживает сильных мира сего на Ближнем Востоке и остается важным военным игроком в Ливии, со своими собственными солдатами и около 2000 наемников, все еще находящихся на территории. «Русские думают, что Сейф может победить», – сказал мне европейский дипломат с большим опытом работы в Ливии. Судя по всему, у Сеифа есть и другие иностранные покровители; на этом фронте он был со мной осторожен. В последние годы Ливия была полем битвы по доверенности для ряда иностранных держав, включая Египет, Россию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.. Но трудно сказать, какое влияние они могут оказать на выборы. Для Соединенных Штатов, которые возглавили кампанию НАТО, которая помогла свергнуть отца Сейфа, возрождение династии Каддафи было бы как минимум затруднением.

Сеиф также сталкивается с серьезным препятствием из-за границы: он разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности на основании его роли в репрессиях 2011 года. Его судили в рамках отдельного судебного процесса в Триполи в 2015 году, когда он появлялся по видеосвязи из клетки в Зинтане, и был осужден и приговорен к смертной казни через расстрел. (Он имеет право на апелляцию в соответствии с ливийским законодательством.) Сейф сказал мне, что он уверен, что эти юридические вопросы можно будет решить путем переговоров, если большинство ливийского народа выберет его своим лидером.

Одно из политических преимуществ Сеифа – его имя. Еще одна странность заключается в том, что сын Муаммара Каддафи – тот же человек, который обещал «реки крови» в своей речи 2011 года, – теперь многими рассматривается как кандидат в президенты с чистейшими руками. Все другие политические соперники в последнее время скомпрометировали себя как эгоистами, так и своими связями с вооруженными головорезами, когда-то провозглашенными героями революции.

'Можешь представить? Люди, которые раньше были моими охранниками, теперь мои друзья ».

Для многих ливийцев возвращение Сейфа аль-Ислама было бы способом закрыть дверь в потерянное десятилетие

https://www.nytimes.com/2021/07/30/magazine/qaddafi-libya.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage – цинк

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