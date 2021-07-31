Мнение: Подготовка к осени

Началась подготовка к осеннему террору. Четвертая волна коронавируса может начаться в России в октябре 2021 года, рассказали URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Предполагается, что пика заболеваемости «волна» достигнет к ноябрю-декабрю. Видимо, в это время и стоит ожидать новой серии насилия со стороны лагерной администрации, в которую незаметно трансформировалась российская власть.

Режим действует по примитивному принципу: если насилие и террор не помогают, нужно больше насилия и еще больше террора. В этом, собственно, и заключается вся «борьба» с коронавирусом. Население должно привыкнуть к тому, что теперь насилие является перманентным и радоваться не его прекращению, а снижению уровня. Размен свобод на мнимую безопасность — цель нынешних фашистов, как отечественных, так и глобальных.

Уничтожение среднего класса и перераспределение его собственности на погашение накопленных мировой экономикой долгов — это экономическая подоплека идущей мировой войны. Однако средний класс — это не только собственность. Это еще и свободы и гарантии, которые являются неотъемлемой принадлежностью среднего класса, как огромной социальной страты. Поэтому сбрасывание среднего класса в бедность и нищету (а это происходит по всему миру) неизбежно должно сопровождаться уничтожением всей прежней системы прав, свобод и гарантий этой страты.

Поэтому российская власть не делает ничего особенного: насилие становится инструментом окончательного перевода среднего класса (пусть и в его тощем российском исполнении) в разряд крепостных, имеющих лишь обязанности по отношению к феодалу. И для этого размен даже ощущения свободы на безопасность — это и есть механизм, с помощью которого режим будет переводить свободных людей в лагерные бараки.

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