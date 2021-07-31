Мнения: В неудачах «Боинга» опять виновата Россия

У компании Boeing произошел перенос старта миссии Boe OFT-2, второго испытательного полета по программе создания пилотируемого корабля. Причин несколько, начиная с плохой погоды, но в прессе упрямо пишут про модуль «Наука». Якобы старт отложен именно из-за инцидента, связанного со стыковкой «Науки» с МКС.

У компании Boeing произошел перенос старта миссии Boe OFT-2, второго испытательного полета по программе создания пилотируемого корабля. Причин несколько, начиная с плохой погоды, но в прессе упрямо пишут про модуль «Наука». Якобы старт отложен именно из-за инцидента, связанного со стыковкой «Науки» с МКС.

Однако спекуляции на эту тему бессмысленны, и вот почему.

От проблемы к проблеме

Последние несколько лет для американской корпорации «Боинг» нельзя назвать очень удачными, причем как в авиационной сфере, так и в космической. После двух катастроф пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах, из-за действий системы увеличения характеристик маневрирования (MCAS), были прекращены полеты всех самолетов этого типа. Новый самолет заправщик Boeing KC-46 для американских военных тоже погряз в проблемах и переделках. Сверхтяжелая ракета SLS уже многократно переносилась по времени, ее себестоимость постоянно растет, а результатов до сих пор не видно. Цена ее стала поистине космической и составляет ориентировочно 1,5 млрд долларов за запуск.

Проблемы эти большие и системные. Это четко видно на противостоянии Boeing с компанией SpaceX. В 2014 году обе компании устроили между собой настоящее соревнование, выйдя в финал программы по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Компания SpaceX в разработке пилотируемого космического корабля придерживалась консервативного подхода. Для создания Crew Dragon она использовала ракеты Falcon 9, к тому моменту уже многократно опробованные и постоянно использующиеся. Корабль Crew Dragon тоже создавался не с нуля, а путем глубокой модернизации транспортного корабля Dragon. SpaceX имели большой опыт работы с этим кораблем, а потому знал обо всех сложностях с которыми им придется столкнуться при превращении его в пилотируемый.

Гонка со SpaceX

В то же время корпорация Boeing почему-то решила, сможет за это же самое время создать практически полностью новую систему – пилотируемый корабль Starliner в связке с усовершенствованной версией ракеты Atlas-V N22. Судя по бумагам, обе компании шли практически носу к носу, но реальные полеты выявили все проблемы Boeing. Если SpaceX справилась с испытательным беспилотным полетом, а затем и первым пилотируемым полетом к Международной космической станции без проблем, то Boeing споткнулся уже на беспилотном полете, состоявшемся 20 декабря 2019 года. После вывода космического корабля на запланированную суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 километров и перигеем 72,8 километра случилась непредвиденная ситуация.

Бортовой компьютер космического корабля Starliner в результате программной ошибки начал маневр довыведения корабля на орбиту слишком рано, еще до того, как корабль был выведен на нужную орбиту. На это Starliner израсходовал слишком много топлива и его не хватило бы на стыковку с МКС и возвращение обратно. Поэтому миссию пришлось прервать задолго до ее окончания, посадив спустя двое суток космический корабль на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико.

Более того, во время полета специалисты НАСА зафиксировали еще несколько серьезных ошибок программного обеспечения корабля. Они не повлияли на тот полет, но, если бы на корабле летели астронавты все могло бы закончиться плачевно. Boeing взял время на доработку корабля и постепенно пара месяцев превратилась в полтора года. За это время SpaceX успела уже совершить несколько полетов и продолжает наращивать преимущество. Boeing серьезно проиграл соревнование, еще раз показав, что у компании очень серьезные проблемы.

Причина и повод

Новый испытательный запуск космического корабля Starliner CST-100 был назначен на 30 июля, причем Boeing заявила об этом лишь в мае 2021 года. Косвенно это означает, что проблемы с кораблем оказались гораздо серьезнее, чем казалось сначала, когда корпорация говорила, что для того, чтобы все исправить достаточно пары-тройки месяцев.

И тут оказалось, что российский модуль «Наука» не отправился к Международной космической станции 15 июля, запуск был перенесен на 21 число. В результате и стыковка состоялась 29 числа, всего за сутки с лишним до старта корабля Boeing. В ночь с 29 на 30 июля НАСА заявило о переносе запуска на резервную дату – 3 августа. Тут же появились спекуляции о том, что это напрямую связано с «Наукой» и ее не совсем идеальной стыковкой, последствия которой теоретически могли бы потребовать полной проверки состояния станции.

Причин для переноса на самом деле несколько. На 30 июля в районе космодрома ожидается плохая погода, метеорологи давали лишь 40-50-процентный шанс, что полет состоится. Это очень мало, в таких случаях, как правило, полет переносят. Согласно информации в блоге НАСА перенос связан с инцидентом, когда был запущен двигатель модуля «Наука», уже пристыкованной к МКС. Естественно, что многие СМИ поспешили обвинить в проблемах Boeing именно «Науку».

Ну конечно, после неудачного полета, который закончился провалом, и полутора лет исправления ошибок, стоит обвинить во всем российский модуль, задержавший старт на двое суток. Почти как в спектакле «День Радио», когда руководитель радиостанции, не имея возможности справиться с большой проблемой, начинает искать пуговицу – так проще. Вот и у Boeing в том, что они опоздали на полтора года, всегда остается вариант объявить главной причиной российский модуль. Так проще.

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