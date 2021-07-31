В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных граждан до 31 декабря этого года.

«Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг», – приводит сообщение кабмина ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости и самостоятельно собирать пакет документов: все сведения, которые требуются для назначения пособия, поступают в профильные учреждения автоматически.

По данным пресс-службы правительства, в 2021 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12130 рублей, минимальный – 1,5 тыс. рублей. Пособие по безработице начисляется с первого дня признания гражданина безработным. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

На этой неделе Минтруд сообщил о возврате уровня безработицы в РФ к допандемическому.