 

Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

31.07.2021, 12:00, Новости дня
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В РФ разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала «Вектора» Анастасия Воропаева рассказала в эфире канала «Россия 24», что исследователи уже проверили влияние препарата, названного «Корона-скин-тест», на самцах животных, передает РИА «Новости».

«Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок – тогда уже сможем сказать, обладает ли «Корона-скин-тест» мутагенностью или нет», – сказала она.

Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток.



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