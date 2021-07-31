Российские ученые создали препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19

В РФ разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к коронавирусу, рассказали сотрудники научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала «Вектора» Анастасия Воропаева рассказала в эфире канала «Россия 24», что исследователи уже проверили влияние препарата, названного «Корона-скин-тест», на самцах животных, передает РИА «Новости».

«Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок – тогда уже сможем сказать, обладает ли «Корона-скин-тест» мутагенностью или нет», – сказала она.

Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток.