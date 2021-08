Сергей Полунин и Елена Ильиных приняли участие в первой съемке с сыном и рассказали о скорой свадьбе

История любви Сергея и Елены известна многим – они познакомились в Инстаграме. Елена написала знаменитому танцовщику слова признательности за его искусство в директ, Сергей ответил. “Мне многие пишут, но отвечать всем нет физической возможности. Ленино сообщение я пропустить не смог. Я вдруг почувствовал, что это судьба”.

К моменту их знакомства Елена Ильиных была уже титулованной спортсменкой – олимпийской чемпионкой, призером чемпионатов Европы и России. Дуэт Елены Ильиных и Никитой Кацалаповым был одним из самых успешных.

2019 год стал для фигуристки переломным: она объявила о том, что приостанавливает карьеру. Тогда же она впервые увидела Сергея в Мюнхене – в Баварской штатсопер он танцевал Спартака в постановке Юрия Григоровича. Когда они встретились, взаимная симпатия возникла сразу, а за ней и любовь. Через некоторое время Елена впервые попробовала себя в балете – в постановке “Распутин” она танцует императрицу Александру Федоровну. Партию Распутина в спектакле исполняет сам Сергей Полунин. Впрочем, из фигурного катания Ильиных тоже не ушла: она принимала участие в проекте “Ледниковый период”, где выступала в паре с Владом Топаловым. Лена и Сергей отлично дополняют друг друга и продолжают открывать новые грани своих талантов. Не так давно они приняли участие в съемках нового клипа австралийской певицы Sia: Лена была в кадре, а Сергей выступил режиссером видео. Их мир наполнен музыкой, танцем, любовью и страстью, но он бы не был цельным, не будь там маленького мальчика по имени Мир. На Елене: джемпер, Peserico

На Сергее: сорочка, Paul Smith; пиджак, Brunello Cucinelli

Ребята, а почему Мир?

Мы путешествовали с Леной по всему миру, бывали в разных странах. Так родилось это имя: мы вместе смотрим на мир. Более того, сын сам его выбрал. Мы несколько дней говорили ему разные имена, смотрели на реакцию. И ему сразу понравилось имя Мир.

Судя по фото из Инстаграма, ваш Мир уже успел повидать мир.

Он больше путешествовал ДО рождения – в животе у мамы. Побывал в Японии, Румынии, Великобритании… Сейчас из-за пандемии мы с Мирусиком не так много путешествуем. Пока он был только в Америке, России, ну и на Мальдивах отдохнул немного.

Не страшно было летать беременной?

Я сначала проконсультировалась с докторами, конечно. К счастью, никаких противопоказаний к перелетам у меня не было. На самом деле, было круто путешествовать с сыном в животе. Я прямо чувствовала, что ему это нравится. Он и родился путешественником – обожает самолеты, машины.

Какой он? На кого ваш сын больше похож, как вы считаете?

То, что я понял практически сразу – он ни на кого не похож. Он – наше продолжение, конечно, но он сам по себе. Знает, чего хочет, и делает только то, что хочет.

Он пришел в этот мир со своим видением. К тому же, Мир по гороскопу Козерог – всегда своего добивается. На Сергее: тренч, Dior Homme; брюки, Dior Homme;

сорочка, Jil Sander

На Мире: джемпер, штаны, The Weepy

Мир уже говорит что-то?

Наш сын с самого рождения слышит речь на двух языках. В таких случаях дети позже начинают говорить.

У нас была англоговорящая няня. Мультики мы, в основном, на английском смотрим. А сами дома говорим по-русски. Еще до того, как я родила, Сергей решил, что с трех месяцев сын будет учить китайский. Но когда Мирусик родился, мы всё же решили на какое-то время этот вопрос отложить.

Как вы думаете, ребенок вас изменил?

Думаю, я стала более ответственной. Раньше я могла, например, обогнать кого-то на дороге, а теперь тридцать пять раз подумаю, прежде чем сделать что-то подобное. При этом меня все равно не покидает чувство, что я что-то недоделала, недосмотрела, что я чуть-чуть плохая мать. Любая женщина с ребенком меня поймет. На Елене: жакет, брюки, Diana Arno

Не могу сказать, что с появлением ребенка что-то во мне изменилось. Это не происходит так быстро. Да и вообще я не верю, что люди способны по-настоящему меняться. Ты такой, какой есть. Но ребенок заставляет работать над собой. Рядом с ними хочется стать лучше.

Что самое сложное в родительстве? Были ли уже моменты, к которым вы не были готовы?

Мне кажется, родительство – это непросто, но, с другой стороны, от него никуда не убежишь (смеется). То есть, я бы так сказал: можно к этому и не быть готовым или вообще не готовиться, но когда это приходит, когда рождается ребенок, ты интуитивно знаешь, что делать, ты интуитивно меняешься, ты убыстряешься, ты становишься multi task, появляется такая суперcила. До этого ты даже не знал, что она у тебя есть. Когда ты становишься родителем, ты автоматически всё это делаешь.

Малыш родился в Америке в январе, а в марте уже был объявлен локдаун. Как вы его пережили?

Мы из тех счастливчиков, которые максимально все успели. Я родила в Америке, мы побыли там пару месяцев, купались в океане…

И последним самолетом улетели в Россию.

Мы отсидели положенный карантин и как раз тогда все стало активно закрываться. У Сережи прекратились гастроли, и нам ничего не оставалось, как сидеть вместе дома. И это было очень круто! Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хотя я не склонна шутить на эту тему – у меня мама и бабушка тяжело переболели ковидом.

Когда родился Мирусик, я немного растерялась. Было непонятно, как дальше планировать жизнь, гастрольные графики. Мы с Сережей привыкли все делать вместе – либо вместе выступаем, либо Сережа выступает, а я еду с ним. Иногда разъезжались по своим делам, но ненадолго. Я не представляла, как можно сохранить это “вместе”, если у тебя маленький ребенок, и ты не можешь путешествовать в том же темпе. В общем, я готовилась к частым отсутствиям Сережи, что меня очень расстраивало. Я видела, как он относится к ребенку. С первых же минут он к нему очень привязался. Мне хотелось, чтобы они подольше побыли вместе. И тут карантин. Сережа говорит, нам дали время узнать друг друга. На Сергее: джемпер, брюки, ботинки – Dior Homme

Сергей, когда ваша мама впервые увидела внука?

Из-за пандемии у нее не было возможности сделать это сразу. Мы все встретились на Мальдивах в прошлом декабре.

У Сережи замечательная мама. Буквально вчера она приехала и привезла Мирусику две пары балеток. Я говорю: “Ну вот, бабушка еще и за второго мальчика решила судьбу!”. (Смеется).

Сергей, вы как никто знаете, какой это тяжелый труд – балет, что у балетного артиста, например, нет детства. Вы своего сына в балет отдадите?

Круто, если он захочет пойти по моим стопам. Ему будет легче, потому что я знаю нюансы, могу подсказать. А может, у него к чему-то другому будет талант.

Пока я вижу, что он очень любит футбол. С удовольствием бегает и бьет ногой по мячу.

Лена, какой Cергей отец?

Самый лучший. Сережа очень хорошо чувствует Мира. Мне кажется, у меня материнские чувства развиты меньше, чем у Сережи отцовские. Я не особо умею хвалить, но я Сереже действительно безумно благодарна.

Я бы сказал наоборот: это у Лены больше развиты материнские чувства. Она всегда знает, что нужно сделать. С самого первого дня знала. Откуда у нее это знание? Я смотрю на это со стороны, это так круто! На Елене: манишка, Christian Dior; платье, Firdaws

На Мире: рубашка, комбинезон – Dior

Мир очень милый ребенок, такой улыбчивый.

Да, он очень общительный. Всем всегда машет. Когда в Америке мы приходили на пляж, его там все знали – спасатели, охранники. Первое, чему он научился – это со всеми здороваться и махать: пока-пока!

Сергей, а вы при родах присутствовали?

Да, мы не обсуждали этот момент, но у меня не было даже сомнений, надо или нет, и я не жалею об этом опыте. Когда ребенок появляется на свет – это невероятно. Ты пребываешь в каком-то странном, почти нереальном состоянии, и когда прижимаешь к груди только что родившегося младенца – это счастье.

Ну и для меня это было важно. Сережа все время был рядом, контролировал весь процесс, перерезал пуповину. Я была спокойна, потому что знала, что я не навязывала ему ничего, это было его собственное решение. Трое суток, пока я оставалась в госпитале, он был со мной. Только один раз заснул. Нас перевезли в палату – ребенка нужно было кормить, я ждала врача, и Сережа сказал: “Я сейчас на пятнадцать минут просто глаза закрою, ты, если что, меня буди”. Просыпается, открывает глаза и говорит: “Я готов. Если вдруг что-то надо…”. Я говорю: “Ты же восемь часов проспал!”. (Смеется).

Год вы сидели дома, занимались ребенком, но были лишены возможности выступать. Сейчас начинаете выходить из тени?

Да, потихоньку культурная жизнь восстанавливается. 21 июня у нас был спектакль “Распутин” в Крокус Сити Холле. Мы очень его ждали, несколько раз выступление переносилось. А в начале мая мы должны были лететь с “Распутиным” в Японию. В итоге полетели только декорации. Но в Москве все сложилось. Это наш первый шаг после локдауна, возвращение на сцену. Год, можно сказать, мы копили энергию. И это даже хорошо. Когда энергия накоплена, тебе есть чем делиться со зрителями. На Елене: тренч, Yves Salomon; платье, Firdaws;

ботинки, Christian Dior

На Мире: рубашка, джинсы, Dior

На Сергее: джемпер, Avant Toi; брюки, Windsor; ботинки, Vic Matie

Сергей, у вас ведь и книга выходит. Когда презентация?

В некоторых странах она уже вышла. В Германии, в Швейцарии и в Англии, например. Когда она появится в России, сказать не могу. Эта книга – скорее фото-альбом с моими комментариями. 30 лет жизни в фотографиях. Лена очень помогала мне с ее созданием. Это была непростая работа – у меня огромный архив. Надо было получать разрешение на публикацию всех изображений, а кто-то из фотографов уже не работает, кого-то даже нет в живых. Но благодаря локдауну у нас было время все это сделать.

Ребята, ну и напоследок. Вы ведь не в официальных отношениях еще. Планируете изменить статус?

Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют. На Елене: тренч, Herno; юбка, блуза, Firdaws;

носки, Calzedonia; ботинки, Pantanetti

На Сергее: джемпер, Colombo; брюки, Dior Homme;

ботинки, Pantanetti

На Мире: кардиган, лонгслив, брюки, The Weepy

ТЕКСТ: Елена Карпенко.

ФОТО: Ольга Тупоногова-Волкова.

Стиль: Ксения Доркина.

Макияж: Анна Меркушева/Make Up For Ever.

Стилист по волосам: Иван Иванов/L’Oreal Professionnel.

Продюсер: Ольга Закатова.

Ассистенты фотографа: Константин Егонов, Дмитрий Суворов/BOLDMOSCOW.

Ассистент стилиста: Александра Шуляк.

Ассистент стилиста по волосам: Мария Сова/L’Oreal Professionnel.

Ассистент продюсера: Виктория Захарочкина.

Благодарим коворкинг “Рабочая станция” за помощь в организации съемки.