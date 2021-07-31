“Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста”. Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве

“Я не умею контролировать свой гнев. Все те слова, которые я кричал в тот вечер… Вы поймите, когда человек кричит, что ненавидит весь мир, а никто ему плохого ничего не сделал – а мне никто ничего плохого не сделал, – значит, что-то категорически не устраивает меня в самом себе. И все эти слова я кричал сам себе”, – объяснил Фединчик.

Актер подчеркнул, что его это не оправдывает и что если “не можешь жить в обществе – иди в лес”.

“Я бы хотел быть в тот момент в лесу и заниматься там саморазрушением, но случилось так. Была и раньше такая ситуация, это не впервые. Просто тогда обошлось без драк и без каких-либо повреждений, но состояние было таким же”, – признался Фединчик.

По его словам, за бытовыми и рабочими проблемами он вовремя не обратил внимание, что его вспышки гнева повторялись все чаще.

“Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь. Сегодня я был у специалиста, я буду заниматься этим вопросом уже серьезно. Хочу извиниться перед всеми, кто стал свидетелем этой ситуации по видео или [непосредственно] той ночью. Буду пытаться сделать так, чтобы транслировать через свои поступки, через видео в своих постах добро”, – пообещал Фединчик.

Видеоизвинение актера за сутки набрало больше 31 тыс. просмотров. В комментариях артиста активно поддержали его коллеги.

“Федюш, осознание – это уже трансформация и новая ступень. Это всегда происходит через конфликт. Зато теперь ты увидел четко проблему и решаешь ее”, ­– написала актриса Ксения Мишина.

“Андрюша, я верю в тебя и люблю! Горжусь, что ты нашел в себе силы сделать такой важный шаг!” – отреагировала жена Фединчика Наталья.

“Андрийчик, искренне! Срывы бывают у всех… Наталья, поддерживаю тебя!” – прокомментировала актриса Ольга Сумская.

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Контекст:

Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах “Худшая подруга”, “Круты. 1918”.

В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

25 июля 2021 года на Facebook-странице “Киев Оперативный” появилось видео, на котором Фединчик устроил драку в Подольском районе Киева. Актер пытался вытащить из авто незнакомого ему водителя, а когда прохожие, пытаясь успокоить артиста, прижали его к асфальту, он вырвался, пытался возобновить конфликт и матерился.

Денисенко в тот же день принесла извинения за поведение мужа. На следующий день в эфире телеканала “1+1” извинился и сам Фединчик, который заявил, что должен обратиться к психиатру из-за “расшатанной нервной системы”.

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