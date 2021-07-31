Украинские АЗС эконом и среднего сегмента за неделю подняли цены на топливо

Все бензины на станциях ZOG, “Олас” и Marshal подорожали на 50 коп./л, а дизтопливо прибавило в цене 10-50 коп./л. На станциях KLO бензины подорожали на 10 коп./л. В частности, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, а на А-95 – до 21,29 грн/л.

Сеть АЗС Prime повысила цены на бензины и дизтопливо на 30-60 коп./л, на 48-90 коп./л выросла цена бензинов и дизтоплива в сети “Татнефть-АЗС-Украина”.

В сети “БРСМ-Нафта” цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. На Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 – до 29,19 грн/л, а дизтопливо – до 27,40 грн/л.

Контекст:

Средняя цена автогаза в сетях украинских АЗС 27 июля повысилась на 5 коп./л, до 16,77 грн/л. Такая стоимость стала рекордной для Украины за всю историю наблюдения.

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