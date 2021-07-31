Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности

30 июля журнал OK! сообщил, якобы Амаль Клуни ждет ребенка. Источник журналистов заявил, что у женщины могут быть близнецы.

В публикации отмечается, что супруги сообщили о скором пополнении в их семье во время обеда в итальянском ресторане с родственниками Амаль Клуни.

Однако вечером того же дня представитель пары сообщил, что информации о беременности Амаль Клуни не соответствует действительности.

Контекст:

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции. Для каждого из них этот брак стал первым. После свадьбы жена Клуни взяла его фамилию. Летом 2017 года у пары родились двойняшки – дочь Элла и сын Александр.

Клуни известен по фильмам “Выше неба”, “Солярис”, “Дети шпионов”, “11 друзей Оушена”, “Гравитация”.

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