 

“Замуж собралась?”, “Нежная и секси одновременно”. Никитюк поделилась летним луком

31.07.2021, 11:28, Новости дня
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“Договорились с актером встретится в центре, возле фонтана. Как вам мой лук?” – подписала снимки телеведущая.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Леся, ты что сразу замуж собралась? Паспорт не забыла хоть?” – спрашивает chervakova_official.

“Нежная такая и секси одновременно”, – добавила katrinkhmiletska.

“Леся как будто в взбитых сливках”, – отметила natalka.ukraine.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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