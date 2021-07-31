В Китае начали принимать заявки на новый седан Geely Emgrand

В Китае объявили о начале приема заказов на модернизированный седан Geely Emgrand.

Кроме того, представители марки озвучили стоимость автомобиля в разных комплектациях. Внешние изменения в седане Geely Emgrand коснулись решетки радиатора, воздухозаборников, задних фонарей со светодиодами. Что касается интерьера салона, новый автомобиль имеет увеличенный 10,25-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса, мульти-руль и более качественные материалы отделки салона.

Из технических параметров известно, что под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 114 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение вариатором. Минимальная цена обновленного седана Geely Emgrand составит от 87 тысяч юаней в базовой комплектации.