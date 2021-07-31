 

Леонид Якубович рассказал о первой любви в восьмом классе

31.07.2021, 11:24, Разное
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Неизменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович пояснил о своей творческой и личной жизни. Первая любовь к Народному артисту РФ пришла в восьмом классе, однако сейчас он бы предпочел не встречаться с бывшей избранницей.
В 1991 году в только набравшую популярность программу «Поле чудес» пришел новый ведущий, сменивший основателя проекта Влада Листьева. Вот уже почти тридцать лет он продолжает радовать телезрителей всей страны, оставляя передачу в ТОПе просмотров. Сегодня Народному артисту РФ исполняется 76 лет, в связи с этим артист пояснил СМИ о своей творческой и личной жизни. Среди прочего, шоумен и о сложностях работы в карантин и о своем первом романтическом увлечении.

Как оказалось, особенно тяжело телеведущему, привыкшему к живому общению с гостями в студии, даются съемки в пустом зале. Между тем, за свою долгую жизнь Якубович успел также поработать электромехаником и токарем на ЗИЛе. Учился будущий актер и сценарист в ГПТУ, столичном институте электронного машиностроения и инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева. Кроме того, хозяин студии «Поля чудес» является дипломированным летчиком малой авиации, чей стаж насчитывает около 25 лет. Однако наибольший интерес и там для него представляла сцена Театра студенческих миниатюр. А вот в школе Леонид Аркадьевич проучился только до восьмого класса, после чего его выгнали из учебного заведения.

Именно в это время к будущему кумиру миллионов пришла первая любовь. Однако сейчас, спустя столько лет, селебрити совсем не хотел бы встретиться с бывшей избранницей на передаче. Первую любовь по прошествии такого времени он считает большим разочарованием. Назвал Леонид Янукович и главную любовь всей своей жизни, которая не покидает его почти все 76 лет. Как оказалось, это – сцена, увлекся которой он еще учась в третьем классе. Именно ей он обязан своей великолепной карьерой и множеством почитателей по всему бывшему Советскому Союзу.

Источник: nur24.ru



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