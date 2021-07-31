FAZ – тысячи польских судей призвали правительство подчиниться Еврокомиссии

Около 3,6 тыс. польских судей обратились к правительству и председателю Верховного суда с петицией о выполнении недавних решений Европейского суда, передаёт Frankfurter Allgemeine. Судьи призвали к «немедленному прекращению деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда», наделённой полномочиями принимать решения о дисциплинарных проступках судей. Как пишет издание, в случае неисполнения решений Европейского суда до 16 августа Еврокомиссия угрожает наложить на Польшу внушительные штрафы.



Reuters

Около 3,6 тыс. польских судей — более трети представителей судебной системы страны — обратились к правительству и председателю Верховного суда с петицией о выполнении недавних решений Европейского суда. В частности, судьи призвали к «немедленному прекращению деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда», сообщает Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, в середине июля Европейский суд постановил, что созданная в 2018 году Дисциплинарная палата Верховного суда, которая может привлекать к дисциплинарной ответственности всех судей в стране, не является «ни независимой, ни беспристрастной» и не защищена от влияния законодательной и исполнительной власти. Европейский суд потребовал прекратить её работу. Члены Дисциплинарной палаты назначаются Национальным советом юстиции, находящимся под контролем парламента, а окончательный состав утверждается президентом.

Еврокомиссия поставила Польше ультиматум: если до 16 августа правительство не заявит о «полном» исполнении решения Европейского суда, Варшаве будут грозить ежедневные штрафы.

В последнее время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «посылает противоречивые сигналы». Он дистанцировался от спорных судебных реформ, проводимых министром юстиции. На фоне разбирательства в Европейском суде Моравецкий обратился в Конституционный суд Польши, судьи которого тесно связаны с правительством, с просьбой подтвердить верховенство Конституции Польши над европейским правом. Ожидается, что решение будет вынесено 3 августа.

Сбор подписей был начат на прошлой неделе судьями в Ольштыне, позже к нему стали присоединяться судьи по всей стране. В петиции указывается: «Отказ подчиниться решениям (Европейского суда) является не только вопиющим нарушением права Европейского союза, имеющего для нас обязательную силу, но и нарушает конституционный порядок нашей страны». Они ссылаются на статью 91 Конституции Польши, которая утверждает, что международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством. Петицию подписали 47 судей Верховного суда, т. е. около половины, и 321 прокурор, пишет Frankfurter Allgemeine.