Вести – известную украинскую группу «вычеркнули» из истории за русский язык

После того как группу Green Grey убрали из состава участников концерта, посвящённого Дню независимости Украины, из-за песен на русском языке, проблемы для рокеров не прекратились. Как пишут «Вести», музыканты сообщили в соцсетях, что по указке сверху их убрали из праздничного фильма об истории Украины и её музыки с 1991 по 2021 годы, который будут показывать то телевидению 24 августа.



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Вычеркнув группу Green Grey из списка выступающих на День независимости, украинские власти не остановились. Как пишут «Вести», музыканты сообщили в соцсетях, что теперь их убрали из праздничного фильма об истории Украины и музыки с 1991 по 2021 годы, который будут показывать то телевидению 24 августа.

Неделю назад участникам группы Green Grey позвонили телевизионщики с просьбой рассказать о своей карьере в 1996 году, в частности о песне «Под дождём». Запись интервью была запланирована на 30 июля.

«Только что мне звонит девушка из редакции и слёзным голосом, извиняясь, пишет мне, что наше интервью отменяется, не находит связи и 100 начальников над ней. Короче, сверху — попросила ВЫЧЕРКНУТЬ! Слово ВЫЧЕРКНУТЬ … как пишется, так и слышится», — пишут в соцсетях музыканты.

Как напоминает издание, ранее группа Green Grey заявила, что их сначала позвали на концерт ко Дню независимости, а потом отказали из-за их песен на русском языке. В офисе президента Украины заявили, что разговор об участии группы Green Grey в концерте в честь 30-й годовщины провозглашения независимости Украины вёлся до того, как один их членов коллектива высказал свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной.