 

Вести – известную украинскую группу «вычеркнули» из истории за русский язык

31.07.2021, 11:22, Новости дня
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После того как группу Green Grey убрали из состава участников концерта, посвящённого Дню независимости Украины, из-за песен на русском языке, проблемы для рокеров не прекратились. Как пишут «Вести», музыканты сообщили в соцсетях, что по указке сверху их убрали из праздничного фильма об истории Украины и её музыки с 1991 по 2021 годы, который будут показывать то телевидению 24 августа.


«ВКонтакте»

Вычеркнув группу Green Grey из списка выступающих на День независимости, украинские власти не остановились. Как пишут «Вести», музыканты сообщили в соцсетях, что теперь их убрали из праздничного фильма об истории Украины и музыки с 1991 по 2021 годы, который будут показывать то телевидению 24 августа.

Неделю назад участникам группы Green Grey позвонили телевизионщики с просьбой рассказать о своей карьере в 1996 году, в частности о песне «Под дождём». Запись интервью была запланирована на 30 июля.

«Только что мне звонит девушка из редакции и слёзным голосом, извиняясь, пишет мне, что наше интервью отменяется, не находит связи и 100 начальников над ней. Короче, сверху — попросила ВЫЧЕРКНУТЬ! Слово ВЫЧЕРКНУТЬ … как пишется, так и слышится», — пишут в соцсетях музыканты.

Как напоминает издание, ранее группа Green Grey заявила, что их сначала позвали на концерт ко Дню независимости, а потом отказали из-за их песен на русском языке. В офисе президента Украины заявили, что разговор об участии группы Green Grey в концерте в честь 30-й годовщины провозглашения независимости Украины вёлся до того, как один их членов коллектива высказал свою позицию относительно закона о государственном языке, которая представляется организаторам некорректной.



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