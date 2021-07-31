Bild – не дождавшись денег, немецкий экскаваторщик устроил «спектакль разрушения»

Экскаваторщик из немецкого города Блумберга впал в неистовство, после того как ему не заплатили за работу, и, сев за руль землеройной машины, разрушил большую часть новостройки, пишет Bild. Материальный ущерб оценивают в полмиллиона евро. К тому же неизвестно, как произошедшее отразилось на устойчивости здания. Совершив преступление, смутьян скрылся, но позже явился в полицию сам.

Этот водитель экскаватора очень разозлён. По имеющейся информации, ему не заплатили за работу, поэтому мужчина из города Блумберга в Баден-Вюртемберге вышел из себя.

47-летний мужчина был так расстроен, что с помощью экскаватора разрушил большую часть новостройки, главным образом пострадали балконы. По данным полиции, был нанесён ущерб в размере полумиллиона евро. Также были повреждены несколько гаражей.

Приступ неистовства не остался незамеченным. За спектаклем наблюдали 50 зевак. Он закончился тем, что мужчина сел в свою машину и уехал. В конце концов он сам явился в полицию. В момент совершения преступления смутьян не был пьян и не находился под воздействием наркотиков.

Наряду с явным ущербом также необходимо будет выяснить, какое влияние произошедшее оказало на устойчивость здания.

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.