 

Депутат Рады предрек Украине подорожание услуг ЖКХ на 70 процентов

31.07.2021, 11:18, Разное
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С таким предположением выступил депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец. По его мнению, цены на коммунальные услуги могут вырасти на 70%.

По словам парламентария, в начале июля 2021 года из 78 блоков теплоэлектроцентралей не работали 52 блока. Кроме того, не функционировали пять блоков атомных электростанций. По мнению депутата Рады, такая ситуация сложилась в результате действий спекулянтов.

Волынец подчеркнул, что спрогнозировать повсеместные отключения электроэнергии во всех регионах страны сейчас совсем не сложно, как и существенное подорожание энергоносителей, а вследствие этого — и коммунальных услуг.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук ранее заявлял, что руководство страны планирует в очередной раз повысить тарифы на коммунальные услуги в грядущем отопительном сезоне. По его словам, это может нанести мощный удар по доходам украинцев. Медведчук также рассказал, что одновременно с таким сильным увеличением стоимости коммунальных услуг правительство Украины планирует сократить список граждан, имеющих право претендовать на государственные субсидии.



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