 

Байден питает надежды на диалог с Россией

31.07.2021, 11:18, Разное
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Американский лидер Джо Байден прокомментировал ход
переговоров с Россией по стратегической стабильности. Отвечая на вопросы журналистов,
президент США отметил, что “питает надежды”. Политик подчеркнул, что диалог еще ведется.

Говорить подробнее Байден отказался. Между тем, давая
комментарий, американский президент сделал позитивный жест – большой палец правой руки он
поднял вверх. Добавим, встреча Джо Байдена с прессой проходила в
пятницу, 30 июля, в Белом доме.

Напомним, в среду, 28 июля, в Женеве прошел первый этап переговоров между Россией и США. Встреча была
очной.

Замглавы
Министерства иностранных дел
Сергей Рябков выступал от российской делегации. США
представлял Уэнди Шерман – первый заместитель госсекретаря. Встреча длилась
семь часов. Американская сторона готова пойти по пути сокращения рисков вооруженных противоборств и конфликтов с применением ядерного оружия.

Делегации
договорились организовать пленарную сессию. Мероприятие запланировали на конец
сентября. Кроме того, до заседания политики собираются провести неофициальные консультации. Переговоры Госдепартамент США назвал предметными и
профессиональными.

Российская сторона встречи довольна итогами первого
раунда. По словам Рябкова, определены сферы “для сближения позиций”.
И Москва, и Вашингтон убедились, что “точки соприкосновения”
возможны.



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