Россиянки завоевали серебро и бронзу ОИ в стрельбе из винтовки

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений, а Юлия Каримова стала бронзовым призером.

Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова – 450,3 балла. Золото с олимпийским рекордом завоевала Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла), передает ТАСС.

Ранее Каримова в паре с Сергеем Каменским завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в соревнованиях смешанных пар.

Каримовой 27 лет, на чемпионате мира 2018 года она завоевала золотую медаль в личном первенстве и стала бронзовым призером в командных соревнованиях. В ее активе также четыре золотые награды чемпионатов Европы.

Зыковой 25 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях (2018). В 2021 году гражданка России выиграла три золотые медали на чемпионате Европы в командных соревнованиях и миксте.

Россиянка единственный раз выигрывала золотую олимпийскую медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Играх 2004 года, тогда чемпионкой стала Любовь Галкина. На Олимпиаде 2000 года Татьяна Голдобина завоевала серебряную медаль, а Мария Феклистова стала бронзовым призером. Также на Играх 1996 года Ирина Герасименок выиграла серебро. Среди советских спортсменок медаль выиграть смогла только Валентина Черкасова, она стала бронзовым призером на Олимпиаде 1988 года.

Сборная России, завоевавшая 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (20-12-12), вторыми идут японцы (17-4-8), третьими – американцы (16-17-12).