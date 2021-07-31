Стали известны наиболее популярные среди граждан направления народной программы ЕР

Чаще всего россияне голосуют по направлениям народной программы партии «Единая Россия», связанным с вопросами здравоохранения, образования, жилья и комфортной среды, информирует пресс-служба ЕР.

В опросе по основным разделам программы за две недели приняли участие 1 млн человек, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Наиболее активно в формировании народной программы партии на сайте NP.ER.RU участвуют жители Ростовской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и Краснодарского края. В десятку регионов-лидеров также вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

Большое количество предложений поступило в разделы, касающиеся благосостояния граждан. В числе новых мер поддержки, которые предлагают установить люди, – предоставление льготного жилья многодетным, увеличение размеров имеющихся выплат, расширение программы маткапитала. Также жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью.

Среди основных проблем, которые волнуют россиян в здравоохранении – оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний.

Кроме того, по их мнению, необходимо расширить спектр медицинских услуг в амбулаторных условиях, в том числе на дому, улучшить обеспечение больниц лекарствами, увеличить зарплаты медицинских работников – прежде всего в сельской местности, и снизить стоимость посещения физкультурно-оздоровительных центров.

Еще два направления напрямую касаются создания комфортной среды для жизни – речь идет о благоустройстве дворовых территорий, велосипедных маршрутов, скверов, парков, обустройстве детских площадок и установке оборудования для занятия спортом.

Жители регионов считают необходимым и расширение программы льготной ипотеки, ускорение процесса расселения из аварийного жилья, повышение качества строительства многоквартирных домов, усиление государственного контроля за работой управляющих компаний, а также доведение стоимости жилья до приемлемого уровня.

В сфере образования среди ключевых задач респонденты назвали поддержку школьного образования, то есть привлечение квалифицированных кадров, повышение оплаты труда учителей, снижение бюрократической нагрузки на педагогов, улучшение материально-технической базы школ. Для развития дошкольного образования – строительство новых детсадов и ремонт уже существующих, а также повышение зарплаты воспитателям.

«Мы получаем большое количество идей, инициатив, возможных решений самых сложных задач. Аналитическая группа ведет ежедневную обработку информации, наполняет смысловые блоки, которые войдут в итоговую редакцию народной программы «Единой России» и будут приняты на Съезде партии», – отметил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Предложения в народную программу поступили и в ходе четырех стратегических сессий, которые прошли на площадке «Единой России» – встречи были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, развитию сельских территорий и фермерства, доступности здравоохранения. В работе приняли участие врачи из регионов, общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.

Ранее индексацию пенсий военным и работающим пенсионерам решили внести в народную программу ЕР.