Милованов прокомментировал драку с Данилюком и назвал экс-секретаря СНБО гопником

Данилюк вчера на вечеринке по случаю своего дня рождения ударил Милованова. Конфликт закончился тем, что двух оппонентов разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, у Милованова рассечена бровь.

Милованов говорит, что Данилюк сам пригласил его на праздник. Экс-министр опубликовал фото пригласительных. Судя по скриншотам, приглашение он получил 25 июля, а 27-го было уточнение даты празднования.

А 29 июля между Миловановым и Данилюком произошел конфликт. Два политика устроили публичную перепалку из-за того, что Данилюка, который подал документы на конкурс по отбору главы Бюро экономической безопасности, дисквалифицировали. Причина дисквалификации в том, что диплом о высшем образовании политика (Индианского университета) не признала конкурсная комиссия.

Экс-секретарь СНБО подчеркивает, что на подачу документов давали три недели и за это время нострифицировать диплом в Украине невозможно. Милованов, который возглавляет конкурсную комиссию, считает, что Данилюк мог раньше пройти эту процедуру, так как нострификация дипломов в Украине введена с 2015 года.

Сегодня Милованов написал, что “если забыть о фамилиях”, то произошло следующее: “Кандидат на голову Бюро экономической безопасности пригласил к себе на день рождения председателя конкурсной комиссии по отбору главы (приглашение и подтверждение на фото). И ударил его. Почему? Потому что кандидату не понравилось решение комиссии о его отстранении от конкурса. Кандидат говорит, что он реформатор, что на комиссию оказывалось давление, чтобы его отстранить. А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2066936993475472&id=100004775745586

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—