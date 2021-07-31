 

На шахте в Донецкой области произошел взрыв, 10 человек пострадало

31.07.2021, 10:34, Новости дня
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Инцидент случился в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров в 5.12 утра, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

В результате взрыва пострадали 10 человек, они госпитализированы. 

По данным нардепа от “Батьківщини”, главы Независимого союза горняков Украины Михаила Волынца, во время буровзрывных работ взорвалась газометановая смесь. Он сообщил в Facebook, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. 

Над ликвидацией аварии работают отделения военизированного горно-спасательного отряда, уточнил Волынец. 

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/882841665658411

Контекст:

Шахтоуправление находится в городе Покровске Донецкой области. Позиционирует себя как крупнейшее в Украине угольное предприятие, одно из базовых в отечественном топливно-энергетическом комплексе.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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