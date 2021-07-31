Правоохранители все еще не пускают к Чаусу адвокатов и не говорят, где он находится – один из защитников экс-судьи

По его словам, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

“Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним. СБУ не подтвердило, что Чаус у них. НАБУ устроили эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса как и то, что они его вообще видели”, – объяснил Вишневый.

Адвокат утверждает, что у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с Чаусом процессуальные действия, то они обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец заявил, что в Службе безопасности отрицали информацию о местонахождении судьи в здании спецслужбы. В НАБУ подчеркивали, что сотрудники СБУ привезли Чауса в здание на улице Владимирской, 33 в Киеве (там расположен главный офис СБУ).

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала просили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом.

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