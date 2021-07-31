Эксперты назвали ТОП-5 уже вышедших новых смартфонов 2021 года

Эксперты сферы высоких технологий назвали ТОП-10 самых перспективных новинок 2021 года, уже вышедших на рынок. В него попали устройства от китайских производителей с самыми актуальными характеристиками разных ценовых категорий.

В ТОП-5 смартфонов 2021 года, уже вышедших на рынок, от ресурса Basetop.ru попал Vivo X60 Pro+. Его 6,56-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей получил разрешение Full HD+ 2376х1080 точек и круглый вырез посредине дисплейной панели вверху. Продуктивную и быструю однокристальную платформу Qualcomm Snapdragon 888 дополняет 8- и 12-гигабайтный чип LPDDR5 оперативной памяти. Флэш-накопитель UFS 3.1 в устройстве составляет 128 или 256 гигабайт в зависимости от версии, есть здесь батарея на 4,2 мАч с быстрой зарядкой, а также защищенное стекло Schott Xensation Up. Основная камера в девайсе тройная, на 32, 48 и 50 мегапикселей, причем последний создан в сотрудничестве с брендом оптики Zeiss.

Следующую строчку в ТОПе занял флагман OnePlus 9 Pro с 6,7-дюймовым экраном QHD + с адаптивной частотой обновления и процессором Qualcomm Snapdragon 888 с 8-, и 12-гигабайтной оперативной памятью. Аккумулятор на 4,5 тысяч мАч с зарядкой на 65 Ватт может набрать 100% за 45 минут и придает аппарату высокую автономность, есть в нем также чип основной памяти на 128 и 256 гигабайт. Квадрокамера вмещает пару датчиков по 8 мегапикселей и сенсоры на 48 и 50 миллионов точек. Также смартфон оснащен Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi, а также режим повышения производительности Pro Gaming.

Xiaomi POCO M3 Pro 5G получил 6,5-дюймовый Full-HD + дисплей с частотой обновления до 90 Герц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. MediaTek Dimensity 700 дополнен чипом оперативной памяти на 6 гигабайт и 128-гигабайтным накопителем основной памяти. В устройстве тройная камера с парой 2-мегапиксельных датчиков и объективом на 40 мегапикселей. Есть здесь батарея на 5 тысяч мА•ч, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, традиционное гнездо для наушников и инфракрасный порт.



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Realme Narzo 30 работает на процессоре Dimensity 700 от MediaTek, многозадачность смартфону придает модуль оперативной памяти на 4 гигабайта. Тройная камера с объективами 2, 2, и 48-мегапиксельного разрешения дополнена фронтальным сенсором в левом верхнем углу экрана в вырезе на 16 Мп. Сам дисплей получил диагональ в 6,5 дюйма 2400×1080 точек и поддерживает смену картинки частотой до 90 Герц. Батарея на 4890 мА•ч позволит надолго забыть о необходимости поисков розетки. Есть в девайсе также NFC, Wi-Fi, и Bluetooth 5.1, громкий динамик и глянцевая тыльная панель.

Лидерскую позицию эксперты отдали 6,67-дюймовому Xiaomi Poco X3 Pro с обновлением частоты смены изображений на экране до 120 Герц. Продуктивность и быстродействие ему придает чипсет Qualcomm Snapdragon 860, дополненный только одним вариантом ОЗУ, на 8 гигабайт. В гаджете четыре объектива, пара с разрешением по 2 мегапикселя, 8-, и 48-мегапиксельный. Для хранения контента предусмотрена флэш-карта на 256 ГБ, коммуникации можно осуществлять по NFC, Wi-Fi и Bluetooth 5.0 Корпус новинки защищен на уровне IP53, а 6,67-дюймовый ЖК-экран поддерживает формат HDR10. Зарядное устройство мощностью в 33 Вт, восполняет до 100% заряд аккумулятора за час и 10 минут. Дактилоскоп производитель вынес на боковую грань, есть тут и ИК-порт, а также стереодинамики.

Источник: basetop.ru