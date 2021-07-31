Военные Афганистана отбили у талибов район в провинции Герат

Афганские военные отбили у радикального движения «Талибан» (запрещено в России) район Гузара в провинции Герат, а также ликвидировали или ранили свыше 100 боевиков, информирует министерство обороны страны.

Пресс-служба Минобороны Афганистана сообщила в Twitter, что «национальные силы безопасности Афганистана и силы народного ополчения при поддержке ВВС Афганистана сегодня отбили район Гузара провинции Герат из-под контроля террористов «Талибана», передает РИА «Новости».

Указывается также, что более 100 боевиков-талибов были убиты или ранены.

Отмечается, что в ходе операции также было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее в Афганистане ликвидировали командира спецподразделения талибов. До этого движение с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.