В Берлине произошла стрельба, ранены четыре человека

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, инцидент случился на парковке строительного магазина, речь идет о конфликте между двумя мужчинами, вооруженными ножами. Сначала они устроили драку, ножевые ранения получили оба.

Потом один из участников конфликта пошел к автомобилю, вернулся с пистолетом и ранил противника.

В результате инцидента пострадали еще двое: мужчина и женщина, они госпитализированы. Фото с места происшествия опубликовали в Twitter.

Die Situation vor Ort, die Pressestelle der @polizeiberlin kommt auch noch hinzu.

Fotos: @BZ_NachtFloh pic.twitter.com/QkguiiZlPr

— Axel Lier * (@Reporter_Flash) July 30, 2021

Полиция задержала на стоянке трех человек, вероятно, причастных к инциденту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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