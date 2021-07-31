В Берлине произошла стрельба, ранены четыре человека
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Об этом сообщает Bild.
По данным издания, инцидент случился на парковке строительного магазина, речь идет о конфликте между двумя мужчинами, вооруженными ножами. Сначала они устроили драку, ножевые ранения получили оба.
Потом один из участников конфликта пошел к автомобилю, вернулся с пистолетом и ранил противника.
В результате инцидента пострадали еще двое: мужчина и женщина, они госпитализированы. Фото с места происшествия опубликовали в Twitter.
Die Situation vor Ort, die Pressestelle der @polizeiberlin kommt auch noch hinzu.
Fotos: @BZ_NachtFloh pic.twitter.com/QkguiiZlPr
— Axel Lier * (@Reporter_Flash) July 30, 2021
Полиция задержала на стоянке трех человек, вероятно, причастных к инциденту.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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