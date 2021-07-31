 

В Берлине произошла стрельба, ранены четыре человека

31.07.2021, 9:40, Новости дня
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Об этом сообщает Bild. 

По данным издания, инцидент случился на парковке строительного магазина, речь идет о конфликте между двумя мужчинами, вооруженными ножами. Сначала они устроили драку, ножевые ранения получили оба.

Потом один из участников конфликта пошел к автомобилю, вернулся с пистолетом и ранил противника. 

В результате инцидента пострадали еще двое: мужчина и женщина, они госпитализированы. Фото с места происшествия опубликовали в Twitter. 

Die Situation vor Ort, die Pressestelle der @polizeiberlin kommt auch noch hinzu.
Fotos: @BZ_NachtFloh pic.twitter.com/QkguiiZlPr

— Axel Lier * (@Reporter_Flash) July 30, 2021

Полиция задержала на стоянке трех человек, вероятно, причастных к инциденту.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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