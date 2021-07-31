 

“Замечаний на 170 листов”. Лукашенко призвал доработать проект конституции Беларуси

31.07.2021, 9:40, Новости дня
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“Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна [Кочанова, глава совета национального собрания] с [главой конституционного суда Петром] Миклашевичем и [глава палаты представителей национального собрания] Владимир Павлович [Андрейченко] выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье”, – сказал Лукашенко.

После этого конституцию вынесут на всенародное обсуждение, пообещал он.

“Пусть люди ознакомятся. И не позднее февраля мы проведем референдум”, – добавил Лукашенко.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

В феврале этого года Лукашенко объявил о проведении референдума в стране в начале 2022 года, на который собираются вынести проект новой конституции. 

Лукашенко 9 мая подписал декрет на случай своей насильственной смерти. Документ предусматривает, что в случае его гибели в результате покушения, теракта, “внешней агрессии, иных насильственных действий” его полномочия перейдут Совету безопасности страны во главе с премьер-министром.

22 июля Лукашенко решил передать часть полномочий президента страны правительству и местным властям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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