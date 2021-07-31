 

Украинская авиация приступила к тушению пожаров в Турции – ГСЧС

31.07.2021, 9:40, Новости дня
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Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook. 

“Вечером 30 июля, с 19.30 по 20.30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сбросы воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи города Анталья”, – сказано в сообщении. 

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета ГСЧС. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6232948906722957

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля.

К 31 июля в ряде провинций произошло 98 пожаров, сообщил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. Большую часть пожаров локализовали. К тушению привлечены авиация, беспилотники и тысячи пожарных.

Четыре человека погибли в результате пожаров, более 120 пострадали. Украинцев, по информации Министерства иностранных дел Украины, нет среди нет пострадавших. МИД разрабатывает сценарии возвращения украинцев из Турции на случай, если ситуация с пожарами ухудшится. 

Турция, которая стремится увеличить количество своих лесов, часто сталкивается с угрозой пожаров, особенно летом, отмечало издание Daily Sabah. Причины пожаров различны, некоторые, возможно, начинаются из-за поджогов, но чаще всего они происходят из-за случайного захоронения горючих материалов в лесах. В прошлом году пожары по всей стране повредили 20 971 га лесов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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