“Аж слюни потекли”. Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака

“Кажется завтраки это бесконечная тема и удивить можно даже простым блюдом, но таким, которое вернет нас в детство!” – отметил шеф-повар.

Ярославский предложил следующие варианты для завтрака:

полента с лесными грибами и яйцом пашот;

тост с авокадо и различные начинки;

тыквенное ризотто с бананом;

ленивые вареники;

сырники;

французский омлет;

французские тосты;

крок-мисье (крок-мадам)

круассаны (можно с солеными начинками);

соленая овсянка с грибами и пармезаном;

шакшука;

йогурт, гранола, ягоды.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

“Аж слюни потекли”, – прокомментировал lyudmyla_ov.

“Хорошие идеи здорового завтрака это очень актуально”, – добавила elena_antonenko_0309.

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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