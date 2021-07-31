Появились изображения салона нового минивэна Hyundai Custo для рынка Китая

Южнокорейский бренд Hyundai рассекретил дизайн нового минивэна под названием Hyundai Custo.

Автомобиль получил достаточно современную внешность, а также модернизированный салон. На передней панели установлен 10,4-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Приборная панель получила компактный экран с основными сведениями. Салон выгодно отличается от предшественника более дорогими материалами отделки, включая деревянные вставки.

Под капотом применили 1,5 и 2,0-литровые агрегаты с мощностью 170 и 236 л.с. мощности соответственно в разных комплектациях. Во всех версиях установили передний привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Официальный показ минивэна Custo ожидается в ближайшее время.