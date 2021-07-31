Bentley представила спецверсию Flying Spur Hybrid

Премиальный бренд Bentley ранее представил обновленную гибридную версию седана Flying Spur.

Теперь появились подробности о специальной версии Flying Spur Hybrid Odyssean Edition.Модель получила более качественные материалы отделки, а также фактурные дверные панели с лаковым покрытием. Кроме того, центральная консоль выполнена из шпона, который придает салону еще более дорогой вид. Кресла получили высококачественную кожу, которая отличается улучшенной устойчивостью к износу.

Также задействовали стильные напольные коврики с окантовкой, которая придает автомобилю еще более эксклюзивный вид. Вместе с тем технические параметры гибридного седана Flying Spur Hybrid Odyssean Edition остались прежними.