 

Кристина Асмус впечатлила поклонников демонстрацией бюста: “Жарко”

31.07.2021, 9:36, Разное
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Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, посредством которого дала возможность подписчикам полюбоваться её бюстом. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что Асмус уже давно присуще реноме телезвезды, которая не стесняется демонстрировать в соцсетях почитателям её таланта самые разнообразные ракурсы своего тела, нередко – в полуобнаженном виде. Не стала исключением и свежая публикация: на опубликованном в микроблоге фото красотка позирует крупным планом, облаченная в майку ярко-голубого цвета, предварительно смоченную в воде. Структура увлажненной ткани позволила фанатам лицезреть грудь хозяйки аккаунта “в полном объеме”, включая просвечивающиеся сквозь майку соски. Впрочем, артистка постаралась оправдать в глазах общественности свой неоднозначный вид, сопроводив изображение вполне справедливым для лета слоганом: “Жарко”.

Изображение взято с: [email protected]
Некоторое число фолловеров посчитало нужным несколько пристыдить красавицу, указав ей на чрезмерную откровенность такой демонстрации прелестей. Абсолютное же большинство поклонников, напротив, выказало искренний восторг формами любимицы, удовлетворенно отметив тот факт, что её бюст является натуральным, лишенным вмешательства пластического хирурга. За считанные часы публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.

Источник: www.instagram.com



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