 

Американские гинекологи рекомендовали привиться от COVID-19 всем беременным

31.07.2021, 9:18, Новости дня
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Профессиональные организации врачей в области акушерства и гинекологии США рекомендовали сделать прививку от коронавируса всем беременным женщинам.

В совместном заявлении Американская коллегия акушеров-гинекологов и Общество перинатальной медицины указали, что наблюдения за десятками тысяч беременных женщин, получивших вакцину, продемонстрировали безопасность препарата для будущих матерей, передает РИА «Новости».

При этом медики заявляют об особой опасности коронавируса для беременных женщин, которым, по их словам, она грозит тяжелыми осложнениями и даже смертью.

На данный момент в США прививку от COVID-19 сделали только 22% беременных.

«Настоятельно рекомендуя вакцинацию во время беременности, обе национальные организации подчеркивают свою обеспокоенность в связи со значительным ростом случаев COVID-19 из-за штамма «дельта», – говорится в заявлении.

Ранее обе организации не выступали с прямой поддержкой вакцинации беременных, хотя и не возражали против нее.

Напомним, в июле Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.

Однако об обязательной вакцинации беременных речи не идет.

Рекомендации были доработаны «с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в РФ начали прививать от COVID по новым правилам.



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