Toyota обновит 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70

Внедорожник Toyota Cruiser 70 выпускается 37 лет, однако внушительный срок не мешает дальнейшему обновлению автомобиля.

В минувшем году презентовали усовершенствованную модель с мультимедийным комплексом, тогда как в 2022 году появится доработанная версия с улучшенными параметрами безопасности и увеличенной грузоподъемностью. Причина обновления заключается в очередном этапе ужесточения норм безопасности на австралийском рынке. Именно в данной стране Cruiser 70 пользуется наибольшим спросом.

В компании пока не раскрывают все достоинства обновленного внедорожника. Под капотом автомобиля установят 4,5-литровый дизельный двигатель на 205 л.с. мощности. Кроме того, новинка получит пятиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода.