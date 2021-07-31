 

Toyota обновит 37-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 70

31.07.2021, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Внедорожник Toyota Cruiser 70 выпускается 37 лет, однако внушительный срок не мешает дальнейшему обновлению автомобиля.

 В минувшем году презентовали усовершенствованную модель с мультимедийным комплексом, тогда как в 2022 году появится доработанная версия с улучшенными параметрами безопасности и увеличенной грузоподъемностью. Причина обновления заключается в очередном этапе ужесточения норм безопасности на австралийском рынке. Именно в данной стране Cruiser 70 пользуется наибольшим спросом.

В компании пока не раскрывают все достоинства обновленного внедорожника. Под капотом автомобиля установят 4,5-литровый дизельный двигатель на 205 л.с. мощности. Кроме того, новинка получит пятиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге

28.08 / Из списка избирателей в Украине следует исключить сотрудничающих с Россией – Баканов

07.07 / Дания передаст Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса

08.06 / В Донецкой области СБУ выявила арсенал оружия снайпера “ДНР”

15.05 / В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

12.07 / Bentley выпустил новую вариацию модели Flying Spur

19.02 / “Крим наш – доглянемо вантаж”. Херсонские таможенники выпустили календарь в мафиозном стиле

24.06 / Мэрия Братиславы частично ушла на карантин из-за коронавируса

16.09 / Умер отец Билла Гейтса

22.02 / Более 40% жителей Земли назвали Россию возможной сверхдержавой к 2030 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика