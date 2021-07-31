 

Певица Слава чуть не отравилась бытовой химией: “Думала, что это белое вино”

31.07.2021, 8:42, Разное
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Популярная певица Анастасия Сланевская, выступающая под сценическим псевдонимом Слава, недавно разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram рассказ о довольно неприятном случае. Выяснилось, что знаменитость была в шаге от отравления одним из средств бытовой химии.
Описывая произошедшие события, исполнительница упомянула, что, вопреки стереотипам, любит заниматься мытьем посуды. По словам Славы, такая процедура имеет некое успокаивающее воздействие на её организм. Однако не так давно полезная привычка едва не получила трагическую развязку. Дело в том, что возлюбленный хозяйки аккаунта имел неосторожность налить в бокал из-под вина немалое количество бытового моющего средства для посуды и оставить его без присмотра на кухонном столе, планируя затем вымыть данный сосуд. Певица, приступая к любимому занятию, не посчитала нужным проверить содержимое бокала и, не задумываясь, выпила все содержимое до дна.

Изображение взято с: [email protected]_slava
“Я думала, что это вино, белое. Надеюсь, ничего страшного не произойдет, и все ограничится мыльными пузырями изо рта и других моих прекрасных мест”, – с некоторой иронией призналась Слава. Стоит отметить, что на следующий день красотка продолжила свои публикации в Stories, не вспоминая о казусе, что, фактически, является свидетельством благоприятного исхода её неожиданного поступка.

Источник: www.instagram.com



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