Российские саблистки вышли в финал командного турнира ОИ

Женская сборная РФ вышла в финал олимпийского командного турнира по фехтованию на саблях.

В полуфинале российские саблистки, посеянные на турнире под первым номером, победили команду Южной Кореи со счетом 45:26, передает ТАСС.

Сборную РФ представляют Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная).

В финале команда встретится с победителем поединка между командами Франции и Италии.

Также Спортсмены сборной РФ по дзюдо одержали победу над соперниками из Монголии и пробились в полуфинал командных соревнований ОИ. В четвертьфинале они выиграли со счетом 4-2, передает РИА «Новости».

Побед добились Дарья Межецкая (весовая категория до 57 килограммов), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Поражения потерпели Муса Могушков (до 73 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг).

В поединках за выход в финал россияне встретятся с японцами, победившими в четвертьфинале немцев – 4-2. Отметим, что командный турнир по дзюдо впервые включен в программу Олимпийских игр.

Ранее мужская сборная США по фехтованию решила не выходить на поединок с российской командой за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире.