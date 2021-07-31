Россиян предупредили о дефиците осадков в ряде регионов

В ряде регионов РФ в августе прогнозируется дефицит осадков, это, в частности, коснется Московской области, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что «дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», передает ТАСС.

При этом, по его словам, избыток осадков в августе ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае.

В начале августа температура существенно выше нормы установится в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях – «там будет 33-36 градусов».

«В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах – это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл» – добавил метеоролог.

Температура в регионах Поволжья будет достигать 33-39 градусов тепла с 3 августа. В Саратовской области столбик термометра днем будет достигать 41 градуса. «Это на 7-8 градусов выше нормы», – подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что сильная жара также придет в Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край и степные районы Крыма. Особенно жарко будет в Волгограде – температура будет достигать 40 градусов.

«В Ростовской области, Краснодарском крае температура тоже очень высокая – 35-37 градусов. В Крыму аналогичная ситуация в степных районах», – сказал ученый.

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